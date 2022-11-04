Названы самые популярные туристические объекты Коми

В Республике Коми самыми популярными у туристов объектами стали Печоро-Илычский заповедник, национальный парк «Югыд ва», Финно-угорский этнопарк, семейный парк «Еляты клаб». Об этом пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на и.о. министра культуры региона Марию Балмастову.

Также, по ее словам, интерес у туристов вызвало появление обустроенного для посещения заказника «Параськины озера». За 9 месяцев в 2022 году его посетили 7,5 тыс. человек.

Также популярны горнолыжные комплексы в Ухте и Сыктывдинском районе. За минувшую зиму там побывало более 45 тыс. человек.

Еще один объект — Финно-угорский этнопарк. Он обеспечивает деятельность многофункционального туркомплекса.

Ранее, 3 августа, сообщалось, что в список самых популярных достопримечательностей Тамбовской области вошли восемь культурных объектов. На первом месте в регионе — усадьба Асеевых.