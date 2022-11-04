В Тамбовской области назначили министра имущественных отношений

Советник губернатора Тамбовской области Александр Сердюков назначен министром имущественных отношений и государственного заказа региона. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на областное правительство.

В задачи министра входит реализация государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений, государственных закупок, а также управление собственностью и земельными ресурсами региона.

Ранее Сердюков несколько лет возглавлял департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.