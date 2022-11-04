Врач предупредил об опасности для здоровья подогрева сидений в автомобиле

Полезная в условиях российских зим система подогрева сидений автомобиля при неправильном ее использовании может нанести серьезный вред здоровью водителя. Об этом рассказал 4 ноября акушер-гинеколог Алмаз Хафизов.

Как отметил специалист, длительное воздействие тепла в районе таза опасно и для мужчин, и для женщин. В первую очередь это касается тех, у кого диагностированы воспалительные заболевания, такие как как простатит, цистит или уретрит. Поскольку тепло может спровоцировать усиление воспаления или переход заболевания в острую стадию.

Греться за счет теплого сиденья длительное время, уточнил Хафизов, небезопасно. Поэтому использовать систему подогрева рекомендуется только для того, чтобы не садиться на холодную поверхность. Особенно это актуально в автомобилях с кожаным салоном, обшивка которого очень быстро остывает.

По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест», функцию подогрева сидений следует включать, перед тем как начать поездку, — при прогреве автомобиля, проверке его технического состояния, стряхивании листвы или снега.

«Этого времени вполне достаточно для того, чтобы кресло стало теплым. Как только вы садитесь за руль и начинаете движение, подогрев необходимо отключить», — цитирует Хафизова RT.

11 октября сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил оснащение внедорожников Niva Legend и Niva Travel кондиционером и подогревом передних сидений. Опции были удалены из-за срыва поставок иностранных компонентов, однако теперь все проблемы решены. Первые партии внедорожников с привычными комфортными опциями выпустили уже в начале октября.

19 октября синоптики предупредили, что в Москве ожидается минусовая температура. При первых заморозках автоинспекторы рекомендуют водителям перейти на зимнюю резину.