Путин подписал закон, позволяющий призывать по мобилизации граждан с неснятой судимостью

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий призывать на военную службу граждан с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления. С документом можно ознакомиться с 4 ноября на официальном портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Законодательный акт также содержит перечисление случаев, когда призыв граждан с непогашенной судимостью невозможен. В исключения входят преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Не подлежат мобилизации граждане, совершившие теракт, захватившие заложников или участвовавшие в организации незаконного вооруженного формирования.

Основанием для освобождения от мобилизации также являются непогашенная судимость за угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за их хищение или вымогательство.

К исключениям относятся и граждане, имеющие неснятую судимость за госизмену, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.

Наконец, не будут мобилизовать и тех граждан, у которых есть непогашенная судимость за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

Кроме того, 4 ноября Путин подписал указ, разрешающий россиянам проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Еще одним законодательным актом глава государства приравнял добровольцев, вступающих в ряды ВС РФ, к военнослужащим со всеми полагающимися льготами и соцгарантиями.

31 октября Путин сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершена. В тот же день официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что подготовка и вручение повесток о явке в военные комиссариаты в рамках частичной мобилизации прекращаются. Указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштабом РФ командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом, добавил он.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.