Чемпиона «Формулы-1» обвиняют в призыве к убийству Лулы да Силвы

В Бразилии завели дело на чемпиона «Формулы-1», об этом сообщает газета Le Figaro. В центре скандала вновь оказался Нельсон Пике. Гонщика обвиняют в том, что он призывал к свержению власти и убийству недавно избранного президента страны, передает телеканал «Известия». Нельсон Пике заявил, что место Лулы да Силвы на кладбище. Трехкратный чемпион «Формулы-1» — сторонник Жаира Болсонару - пока еще действующего бразильского лидера. Известно, что на предвыборную кампанию политика Пике пожертвовал более $ 100 тыс.

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