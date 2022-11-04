Иран уже был освобожден несколько десятилетий назад, заявил в пятницу, 4 ноября, президент страны Ибрахим Раиси, отвечая на слова американского лидера Джо Байдена о намерении «освободить» Иран.

«Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен», — приводит слова иранского лидера IRNA.

Кроме того, Раиси добавил, что Тегеран не собирается становиться «дойной коровой» США, а продолжит свою борьбу с «мировым высокомерием», главным символом которого является Вашингтон.

Ранее в этот день Байден, выступая в Калифорнии на предвыборном митинге, заявил о намерении скоро «освободить Иран». При этом он сразу добавил, что «они довольно скоро освободятся сами». Других подробностей глава Белого дома не привел.

2 ноября Байден, выступая на мероприятии во Флориде, посвященном здравоохранению, заявил, что однажды разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, о которых он мог говорить, умерли еще до его рождения.

Это не единственная оговорка, которую допустил американский лидер, выступая на этом мероприятии. В частности, он заявил, что вступил в должность главы государства «этим летом», вновь перепутал Украину и Ирак, а когда попытался исправить ситуацию объяснил, что думал об Ираке, так как там умер его сын. Однако Бо Байден, хоть и служил в Ираке, но умер от онкологического заболевания.