Правительство Японии поддержало решение Sodeco сохранить долю в «Сахалине-1»

Правительство Японии приветствует единогласное решение акционеров консорциума Sodeco о сохранении доли в «Сахалине-1» даже после перевода в российскую юрисдикцию. Об этом заявил 4 ноября министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

«Это очень важный проект. Приветствуя это решение, мы будем продолжать принимать все меры для обеспечения энергетической безопасности, действуя в тесном сотрудничестве между государством и частным сектором», — сказал он.

По словам главы ведомства, Россия установила условие, в соответствии с которым уведомление должно быть подано в течение месяца с момента учреждения нового оператора.

«После того как до 11 ноября будет подано заявление о согласии, российская сторона будет принимать решение [относительно его удовлетворения]», — добавил Нисимура.

Консорциуму Sodeco принадлежит 30% акций «Сахалина-1». Президент России Владимир Путин 7 октября поручил перевести имущество проекта «Сахалин-1» в собственность РФ. Согласно указу, всё имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передается в собственность России. Японское правительство приняло решение о продолжении сотрудничества.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил «Известиям», что следующим шагом станет переоформление японскими компаниями коммерческих соглашений на покупку нефти.

Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в РФ. Он предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.