Минтранс предупредил о перерывах в движении транспорта по Крымскому мосту

С 7 по 10 ноября на Крымском мосту автомобильное движение будет осуществляться с перерывами из-за технологических работ. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщает пресс-служба Минтранса в Telegram-канале.

«Для проезда из Республики Крым в Ростовскую область и обратно просьба выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой», — отмечается в сообщении.

Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что завершены работы по усилению опор моста.Он отметил, что монтаж новых пролетных конструкций начнется 5 ноября. Для этого в рекордные сроки было изготовлено и поставлено 1218 т металлоконструкций с трех заводов в Тюмени, Воронеже и Кургане. 925 т уже смонтировано на месте в виде конкретных пролетных изделий.

31 октября премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что обстановка на Крымском мосту находится в центре внимания российского правительства. Он добавил, что все необходимые товары, в том числе продукты и лекарства, должны поступать в Крым без перебоев.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего в начале октября. На автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, затем загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. В результате происшествия погибли четыре человека.

Спустя несколько дней в ФСБ сообщили, что взрывное устройство было спрятано в в грузовик в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. Организатором теракта назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Движение автобусов и легковых автомобилей по Крымскому мосту вскоре после теракта запустили. Работы по восстановлению железнодорожной части моста должны быть завершены до 1 декабря 2023 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России.

Планируется, что движение по одной автомобильной полосе правой части моста будет запущено 5 декабря, с 20 декабря — полностью по другой.