Призывник погиб во время учений в Финляндии
Призывник погиб в Финляндии во время базовой подготовки по стрельбе из винтовок. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщают Силы обороны Финляндии.
«Призывник бригады Кайнуу умер в результате несчастного случая 3 ноября в университетской больнице Куопио. Силы обороны выражают соболезнования семьям, родственникам и военнослужащим. Силы обороны проведут церемонию поднятия траурного флага во всех местах дислокации Сил обороны 4 ноября», — говорится в сообщении.
По данным финских военных, инцидент расследует полиция.
Происшествие случилось накануне. Сообщалось о ранении призывника в голову и его госпитализации.
Как сообщается на сайте военного ведомства, Финляндия принимает участие в многонациональных командно-штабных учениях Joint Protector 22 в Дании, которые проходят с 31 октября по 11 ноября. Учениями руководит Великобритания.
В октябре сообщалось, что во время учений Южной Кореи и США на военной базе сразу после запуска упала ракета Hyunmoo-2. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил это и сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.