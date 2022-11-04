СМИ сообщили о договоренности США и их союзников о параметрах потолка цен на нефть из РФ
- Новости
- Мир
- СМИ сообщили о договоренности США и их союзников о параметрах потолка цен на нефть из РФ
Вашингтон и его союзники согласовали параметры установки ценового потолка на нефть из России, пишет 4 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«США и их союзники решили, что каждая партия российской нефти, перевозимая по морю, будет подпадать под ограничение цены только тогда, когда она впервые продается покупателю на суше, что означает, что повторные продажи той же нефти не должны будут подпадать под ограничение», — пишет издание.
О договоренности по фиксации цены на российскую нефть между странами G7 и Австралией накануне сообщило агентство Reuters. Инициатива обсуждалась на саммите «большой семерки» 2 сентября. Отмечалось, что предельная стоимость черного золота из РФ будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.
Президент России Владимир Путин предупредил Запад, что страны, которые установят ценовые ограничения на российские энергоносители, лишатся поставок из РФ.
При этом экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» предположил, что от подобного решения Россия только выиграет — ведь повышение цен на нефть на мировом рынке из-за введения порога позволит увеличить прибыль даже при сокращении объемов экспорта.
В свою очередь финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев спрогнозировал пагубные последствия введения ценового потолка для стран Европы — их ожидает энергетический шок.