Президент Татарстана встретился в Бахрейне с папой римским

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Бахрейн встретился с Папой Римским Франциском, сообщает 4 ноября телеканал «Татарстан24».

Лидер республики прибыл в королевство для участие в форуме «Значение диалога между религиями», а также для того, чтобы провести ряд важных встреч.

«Бахрейн в эти дни принимает у себя представительный и важный форум, посвященный вопросам диалога культур, конфессий и цивилизаций. Отрадно, что такие насущные для планеты вопросы обсуждаются с участием столь высоких представителей, как вы», — сказал Минниханов в начале встречи.

Президент Татарстана отметил успехи республики в области сохранения этнического и религиозного многообразия. В частности, он сообщил о воссоздании в 2021 году собора Казанской иконы Божией Матери.

«В этом соборе сегодня помещен для поклонения список Казанской иконы Божией Матери, который многие годы находился в личных покоях Папы Иоанна Павла II», — указал глава региона.

Он напомнил, что освящение собора возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Казани с 1995 года действует католический приход. В нем проходят встречи семей, молодежи, подготовка к таинствам, а также работают воскресная школа и библиотека.

В начале 2022 года в Казани началось создание рукописного Корана, завершить его планируют в течение трех лет.