Автоэксперт предупредил о подготовке авто к поездке в праздники

Шины у автомобиля должны быть по сезону, об этом 4 ноября рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, рассказывая о подготовке машины к путешествию на ноябрьские праздники.

«Не забудьте обновить «омывайку», если у кого-то там вода — ее нужно слить и залить «незамерзайку», чтобы хотя бы при слабом минусе не замерзало. Наступает тяжелое время для пуска двигателя, поскольку при отрицательной температуре аккумулятору тяжело справляться», — предупредил он.

Если аккумулятор работал много лет и возникали проблемы прошлой зимой, то его стоит купить заранее.

В ноябре надо поменять щетки стеклоочистителя, а при неисправности и дворники.

«Обзорность — это половина безопасности», — цитирует автоэксперта RT.

«Если человек едет куда-то далеко, даже на 200–300 км, нужно проверить запаску, чтобы она была накачана, чтобы не заниматься проверкой давления на холоде, где-то на дороге», — добавил Кадаков.

Если планируется дальняя поездка, то с собой надо взять двухлитровую бутылку воды.

«Помыть грязный номер, если меняли запаску, открывали багажник, просто сполоснуть руки. Кто-то даже кладет с собой мыльницу, чистую тряпку», — заключил он.

В зимний период автомобили нужно проверять каждый день, ранее рассказал автоэксперт, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. Эксперт напомнил об обязательной проверке фар — как в зимнее, так и в летнее время.