Врачи сообщили о состоянии экс-премьера Пакистана после покушения
Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил ранения в обе ноги после нападения на марш протеста его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф». Об этом сообщила администрация больницы Джинна, где находится политик, сообщил телеканал Geo.
«Пуля задела правую ногу и кость левой ноги», — говорится в сообщении.
Имран Хан во время госпитализации был без сознания. На его ногах было 16 следов ранений. Ранее сообщалось, что политик был ранен в одну ногу.
Другие подробности состояния пациента не приводятся.
Нападение на политика произошло 3 ноября. Неизвестный обстрелял марш протеста, возглавляемый экс-премьером Пакистана около пакистанского города Вазирабад.
Ранения получили от четырех до пяти руководителей партии. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил атаку и поручил министру внутренних дел Ране Санаулле немедленно запросить отчет у генерального инспектора полиции.
Также известно о гибели одного человека.
В августе стало известно, что бывший премьер находится под следствием. Ему были предъявлены обвинения в угрозах в адрес полиции и судебных органов.
Имран Хан был смещен с должности 10 апреля в результате вынесения ему вотума недоверия. Оппозиция инициировала процедуру, обвинив Хана в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.