В Севастополе обнаружили двух мертвых дельфинов

В Севастополе обнаружены два мертвых дельфина, эти животные — не из тех, что были выпущены владельцем дельфинария «Флиппер» в море и которых пытаются спасти. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора города.

«Это не [выброшенные из дельфинария] дельфины. Судя по их состоянию, они находятся там не первый день», — уточнили в пресс-службе.

Утром в этот день полиция сообщила, что в Севастополе обнаружены тела двух дельфинов и устанавливается их принадлежность к дельфинарию.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о спасательной операции для живших долгое время в неволе дельфинов, которых выбросил в море директор дельфинария и привлеченные им люди.

По словам тренеров, которые работали с животными, о намерении директора они не знали и шокированы произошедшим. По их словам, инцидент произошел вечером, когда все работники дельфинария уже ушли домой.

Когда «Известиям» удалось спросить директора дельфинария «Флиппер» Владимира Калниболотского, почему он выпустил дельфинов в море, тот заявил о «коммерческой составляющей» и тщательном расчете.

По словам экспертов, если дельфинов не найти, то они погибнут в открытом море, так как больше 10 лет жили в других условиях. Однако, скорее всего, это обстоятельство не даст им уплыть далеко от берега.

По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

Позднее в этот день «Москвариум» сообщил, что готов принять севастопольских дельфинов, которых выбросили в море, если они будут в удовлетворительном для транспортировки состоянии и их перевозка будет необходима.