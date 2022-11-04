В Киеве заявили об отсутствии электричества в 450 тыс. квартир
В Киеве без света остаются 450 тыс. квартир, что в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«На сегодняшнее утро без электроснабжения 450 тыс. потребителей, то есть квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни. Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной!» — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ситуация остается сложной и стабилизационные отключения происходят из-за того, что центральный узел энергосистемы страны перегружен.
2 ноября сообщалось, что в Киевской области также начались экстренные отключения электроэнергии из-за того, что в регионе значительно возросло потребление электроэнергии.
Днем ранее Кличко сообщал, что в Киеве готовят свыше 1 тыс. пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии и воды. Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны. Речь, в частности, идет о тепло- и гидроэлектростанциях (ТЭС и ГЭС), а также теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), уточнил он.
Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины российские войска начали наносить 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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