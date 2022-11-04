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При обстреле села Забарино в Херсонской области ракетами HIMARS погиб один человек

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня HIMARS обстреляли жилые районы села Забарино в Херсонской области, погиб один человек. Об этом сообщается 4 ноября.

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Кроме того, двое человек при обстреле получили ранения.

«В результате обстрела, к несчастью, один гражданский погиб, двое получили минно-взрывные травмы», — говорится в телеграм-канале регионального министерства здравоохранения.

В экстренных службах региона уточнили, что было выпущено две ракеты.

«Киевский режим в очередной раз показал террористическое и наплевательское отношение к гражданскому населению. Так, в 07:00 обстреляли жилые кварталы с. Забарино Голопристанского района двумя ракетами HIMARS», — сообщил представитель служб.

Накануне ВСУ попытались обстрелять морской порт в Херсоне. Подразделениями ПВО над судоремонтным заводом было сбито четыре ракеты. Отмечается, что ракеты летели в сторону морского порта, откуда осуществляется эвакуация мирного населения.

Кроме того, украинские войска обстреляли здание администрации города Голая Пристань в Скадовском районе Херсонской области. Пострадавших и погибших в результате атаки нет. Однако здание администрации города полностью разрушено.

Днем ранее ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 были сбиты системами ПВО, шесть ракет упали в районе Антоновского моста.

29 октября ВСУ нанесли ракетный удар в районе речного порта Херсона. Три ракеты HIMARS сбила система ПВО. За день до этого украинские войска попытались обстрелять Антоновский мост ракетами HIMARS, все они сбиты системой противовоздушной обороны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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