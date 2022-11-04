Зеленский предложил Брюсселю «приютить» запрещенные на Украине партии

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю предоставить место партиям, запрещенным на Украине. Об этом глава государства заявил в интервью газете El Pais.

«Какие партии были запрещены на Украине? Вы хотите сказать, русские партии? Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там. <...> Мне бы хотелось увидеть, как они будут сосуществовать с этими партиями, когда они продемонстрируют им свои европейские ценности», — ответил он на вопрос интервьюера.

Президент Украины в конце марта объявил о приостановке по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНЮО) на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что СНБО на время военного положения остановил работу ряда оппозиционных партий. Среди них «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Партия Шария», «Наши», «Союз левых сил» и ряд других.

С 24 февраля продолжается специальная операция России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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