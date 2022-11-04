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Южная Корея подняла в небо истребители после выявления 180 военных самолетов КНДР

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Фото: AP Photo/South Korean Defense Ministry
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Южная Корея подняла в воздух истребители после того, как выявила приведение в движение более 180 северокорейских военных самолетов. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в южнокорейском оборонном ведомстве.

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«Южная Корея зафиксировала приведение в движение более 180 северокорейских военных самолетов, отреагировала отправкой истребителей-невидимок», — говорится в сообщении агентства.

3 ноября сообщалось о запуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. Из-за очередного пуска ракеты со стороны КНДР в Южной Корее сработала автоматическая система предупреждения. Затем КНДР были выпущены вторая и третья, предположительно, баллистические ракеты.

Днем ранее Северная Корея запустила около 100 артиллерийских снарядов по морской буферной зоне и как минимум 17 баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из ракет пролетела за северную ограничительную линию. В Сеуле заявили, что это стало беспрецедентной провокацией со времен раздела Корейского полуострова.

В свою очередь военные Южной Кореи запустили ракеты воздух–земля в сторону международных вод на север от разграничительной линии с КНДР. Сообщалось, что три ракеты с самолетов F-15K и KF-16 были выпущены в ответ на пуски ракет малой дальности со стороны КНДР.

Ранее КНДР предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США, которые начались в понедельник, 31 октября.

Это первые за пять лет крупные учения США и Южной Кореи. В них принимают участие 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки.

Указывается, что с начала года КНДР произвела уже 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.

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