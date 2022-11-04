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В ЕС предсказали потерю 600 тыс. рабочих мест из-за перехода на электромобили

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Фото: Global Look Press/Omar Marques/Sopa Images
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После перехода к массовому производству электромобилей в Евросоюзе (ЕС) будет потеряно 600 тыс. рабочих мест. Такой прогноз 3 ноября дал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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«В европейском секторе автомобилестроения задействованы так или иначе 12,7 млн человек, что составляет 6,6% всей занятости в ЕС. Переход к электрическим автомобилям приведет к уничтожению сотен тысяч рабочих мест, 600 тыс. во всем ЕС», — рассказал он в интервью итальянской газете Corriere Della Sera.

Бретон добавил, что в Европе существуют планы создания к 2030 году 6,8 млн станций подзарядки электромобилей. Он отметил, что в настоящее время в европейских странах есть 350 тыс. точек подзарядки. При этом около 70% станций находятся во Франции, Германии и Нидерландах.

По мнению еврокомиссара, лишь 20% автомобилей продолжать работать на двигателях внутреннего сгорания к 2050 году. Бретон считает, что у Евросоюза получится отказаться от продажи автомобилей на бензине и дизельном топливе с 2035 года, это станет самой крупной «индустриальной трансформацией».

Евросоюз начал переход к возобновляемым источникам энергии в ускоренном формате после введения санкций против России, которые ограничили импорт дешевых российских энергоносителей. К 2027 году ЕС планирует заместить газ и нефть возобновляемыми и альтернативными источниками энергии. Реализация этой программы оценивается в €210 млрд.

30 октября стало известно, что представители национальных правительств стран ЕС, Европарламент и Еврокомиссия заключили сделку, согласно которой к 2035 году на территории объединения не должно производиться автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Отмечается, что ранее такой план ставили перед собой отдельные страны ЕС, теперь он стал обязательным для всех.

Параллельно с запретом на эксплуатации новых машин с двигателями внутреннего сгорания, ДВС, будут введены более строгие нормативы по снижению вредных выбросов CO2. В Европе их хотят сократить к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 2021 года, хотя раньше объявлялась цель в 37,5%.

Издание «Нефть и капитал» подчеркнуло, что эти меры грозят убытками для европейских автопроизводителей. Также отмечается, что инфраструктура в Евросоюзе недостаточна развита для такого плана.

19 октября стало известно, что в Европе начался промышленный спад из-за сокращения поставок газа из РФ. Газета Financial Times подчеркнула, что все промышленные гиганты признают, что российский газ не только является одним из основных источников генерации электричества, но и используется в качестве сырья для изготовления готовой продукции в ряде отраслей.

В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что обвинения в адрес России в связи с энергокризисом в Европе являются перекладыванием с больной головы на здоровую.

В сентябре обозреватель The Wall Street Journal Пол Хэннон заявил, что на экономической основе Европы отрицательно сказывается санкционная война Запада с Россией. Он указал, что эксперты ожидают рецессию и сокращения промышленного производства в ближайшие месяцы из-за подорожания и дефицита энергоносителей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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