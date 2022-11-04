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Украинский военнопленный обвинил командование в сокрытии потерь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украинское командование не заботит количество потерь среди личного состава, а число погибших скрывают от рядовых и обычных граждан. Об этом рассказал журналистам военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян, оказавшийся в плену у военных Луганской Народной Республики (ЛНР).

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По его словам, если сверху поступило распоряжение, то его должны выполнить вне зависимости от количества попыток и потерь.

«Можно в ноль выйти, роту можно положить, но эта цель должна быть достигнута», — отметил пленный.

В качестве примера он привел наступление украинских войск под Харьковом. Он указал, что продвижение на этом направлении далось ВСУ ценой больших потерь, о которых командование умолчало.

«Даже несмотря на то что ваши (войска РФ. — Ред.) там красиво делали перегруппировку, у нас очень большое число потерь за две недели, когда так называемое харьковское наступление двигалось. Просто число потерь скрывается. У нас узнать число потерь нереально», — рассказал украинский силовик.

Более того, иностранные наемники и вовсе используют украинцев как живой щит, добавил Барлян.

«В случае какого-то прорыва наше отделение «получает», а мы для них как щит, пока они отходят. Белых им не жалко», — объяснил военнослужащий.

В начале недели пленные украинские боевики рассказали о других пробелах украинского командования — слабом уровне подготовки войск, выходе из строя боевой техники, отказе забирать погибших с поля боя.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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