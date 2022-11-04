Карта спецоперации на Украине 4 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, силами ВКС РФ были поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в Харькове, там производились снаряды к украинским РСЗО.

На купянском направлении были сорваны попытки атаки ВСУ, уничтожено более 110 украинских военных, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей «Хамви» и «Козак».

На красно-лиманском направлении ВСУ предприняли провальную попытку наступления, ликвидировано более 90 боевиков, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей.

На николаево-криворожском направлении отражена попытка атаки. Уничтожено более 95 военных ВСУ, 10 боевых бронированных машин и 10 автомобилей различного назначения. Кроме того, в районе Николаева ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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