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В Ереване опровергли сообщения об обстреле позиций Азербайджана

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Сообщения об обстреле позиций Азербайджана на границе армянскими военными не соответствует действительности, сообщили 4 ноября в минобороны Армении.

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«Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. В ночь на 4 ноября подразделения ВС Армении не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», — подчеркнули в военном ведомстве.

В Баку заявили об обстрелах ранее в этот же день. Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня в направлении Кельбаджарского района. В военном ведомстве также сообщили об «адекватном ответе» со стороны азербайджанских военных.

При этом 1 ноября на саммите в Сочи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Российский лидер подчеркивал необходимость завершения конфликта в Нагорном Карабахе, на что Пашинян ответил, что Армения считает приемлемым для себя подход, предложенный РФ.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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