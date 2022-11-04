Стало известно о рекордном скачке смертности в США из-за алкоголя в 2020 году
Рекордный за 40 лет скачок числа смертей, вызванных употреблением алкоголя, был зафиксирован в США в 2020 году. Об этом сообщает 4 ноября агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые входят в состав американского минздрава.
Сообщается, что когда в 2020 году в рамках борьбы с пандемией коронавируса в США применялись различные ограничительные меры, в том числе локдаун, людей массово переводили на удаленную работу.
Как отмечает агентство, исходя из данных доклада, который еще не появился в открытом доступе, в 2019 году врачи зарегистрировали 39 тыс. смертей, напрямую связанных с употреблением алкоголя. В 2020 году этот показатель увеличился до 52 тыс.
В докладе уточняется, что если до 2020 года смертность из-за алкоголя росла примерно на 7% ежегодно, то в 2020 году ее рост достиг 26%. По данным авторов исследования, это рекордно высокий показатель за прошедшие 40 лет.
Ученые приводят в докладе больше десяти видов смертей, вызванных алкоголем. Среди них печеночная и поджелудочная недостаточность, а также отравления.
Как отмечается в докладе, мужчины в 2,5 раза чаще умирают из-за алкоголя. Однако в 2020 году смертность от алкоголя среди женщин от 35 до 44 лет выросла сразу на 42%.
13 октября врач психиатр-нарколог, заведующий клиническим филиалом № 1 Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Андрей Вдовин ответил на вопрос о допустимых дозах алкоголя. Он заявил, что безопасных доз алкоголя не существует.
Врач подчеркнул, что позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и современной наркологии «заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах».