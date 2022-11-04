Реклама
Прямой эфир
Мир
В Баку заявили об обстреле позиций военных со стороны Армении
Мир
Си Цзиньпин выразил надежду на укрепление доверия между Китаем и ФРГ
Общество
Впервые почти за 30 лет в Запорожской области начался масштабный ремонт дорог
Общество
Движение на Щелковском шоссе в Москве после массового ДТП восстановлено
Мир
Американский авианосец USS George Bush зашел в порт Хорватии
Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве после праздников
Мир
WP сообщила о намерении Трампа баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году
Мир
Венгрия обвинила ЕС в раздувании глобальной проблемы из конфликта на Украине
Общество
Подавший сигнал бедствия пассажирский самолет совершил посадку в Махачкале
Армия
Президент «Калашникова» заявил о возможности увеличить калибр армейских автоматов
Происшествия
Авария с участием шести машин произошла на Щелковском шоссе в Москве
Мир
Пострадавший от избиения муж Нэнси Пелоси выписан из больницы
Сюжет:

В Баку заявили об обстреле позиций военных со стороны Армении

0
Фото: AP Photo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Армении открыли огонь по позициям азербайджанских военных на границе стран, сообщает 4 ноября минобороны Азербайджана.

Без давления извне: Иран захотел наладить отношения Армении и Азербайджана
В Тегеране опасаются вовлеченности США и ЕС в процесс мирного урегулирования

«В ночь на 4 ноября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Йухары Шорджа Басаркечярского района в течение пяти часов обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Моллабайрамлы Кельбаджарского района», — пишет пресс-служба военного ведомства.

В минобороны отметили, что с азербайджанской стороны последовал соответствующий «адекватный» ответ.

Ранее, 1 ноября, на саммите в Сочи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян условились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

В начале встречи с Пашиняном Путин указал на необходимость завершения конфликта в Нагорном Карабахе. В ответ премьер-министр отметил, что Армения считает подходящим для себя вариант урегулирования, предложенный Россией.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022