В Баку заявили об обстреле позиций военных со стороны Армении
Вооруженные силы Армении открыли огонь по позициям азербайджанских военных на границе стран, сообщает 4 ноября минобороны Азербайджана.
«В ночь на 4 ноября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Йухары Шорджа Басаркечярского района в течение пяти часов обстреливали из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Моллабайрамлы Кельбаджарского района», — пишет пресс-служба военного ведомства.
В минобороны отметили, что с азербайджанской стороны последовал соответствующий «адекватный» ответ.
Ранее, 1 ноября, на саммите в Сочи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян условились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.
В начале встречи с Пашиняном Путин указал на необходимость завершения конфликта в Нагорном Карабахе. В ответ премьер-министр отметил, что Армения считает подходящим для себя вариант урегулирования, предложенный Россией.
Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.