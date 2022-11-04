Реклама
Прямой эфир
Мир
В Баку заявили об обстреле позиций военных со стороны Армении
Мир
Си Цзиньпин выразил надежду на укрепление доверия между Китаем и ФРГ
Общество
Впервые почти за 30 лет в Запорожской области начался масштабный ремонт дорог
Общество
Движение на Щелковском шоссе в Москве после массового ДТП восстановлено
Мир
Американский авианосец USS George Bush зашел в порт Хорватии
Общество
Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве после праздников
Мир
WP сообщила о намерении Трампа баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году
Мир
Венгрия обвинила ЕС в раздувании глобальной проблемы из конфликта на Украине
Общество
Подавший сигнал бедствия пассажирский самолет совершил посадку в Махачкале
Армия
Президент «Калашникова» заявил о возможности увеличить калибр армейских автоматов
Происшествия
Авария с участием шести машин произошла на Щелковском шоссе в Москве
Мир
Пострадавший от избиения муж Нэнси Пелоси выписан из больницы

В Саратове будут судить мошенника за обман более 70 пенсионеров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед судом в Саратове предстанет 28-летний житель Архангельской области по обвинению в участии в преступном сообществе, которое подозревается в обмане более 70 пенсионеров на общую сумму свыше 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области 3 ноября.

Как PIN дать: у россиян крадут деньги с обещаниями выплат по мобилизации
Как защитить свои счета от мошенников

«По версии следствия, в период с 25 ноября 2019 по 14 мая 2021 года участник преступного сообщества под предлогом оказания юридической помощи вводил в заблуждение жителей Архангельской области. Он сообщал им ложную информацию о том, что за определенную сумму может оказать помощь в увеличении пенсионных выплат, получении денежной компенсации за аварийное жилье и по другим вопросам», — говорится в публикации.

Правоохранители отметили, что фактически оказывать юридические услуги обвиняемый не намеревался и «добиться обещанных результатов не мог в силу закона».

Уточняется, что сложная структура подразделений преступного сообщества состояла из восьми человек, они работали на территории различных субъектов. В Саратовской области находились так называемые руководители, а также в регион поступали все денежные средства, полученные преступным путем.

С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а в отношении других членов преступного сообщества расследование уголовного дела продолжается.

4 октября полицейские в Московской области задержали женщину, которая похитила у пенсионерки свыше 1 млн рублей во время обряда «снятия порчи». Так, «целительница» собрала купюры, провела обряд, затем завернула их в салфетку и положила в спальне, попросив пенсионерку не разворачивать сверток до утра.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022