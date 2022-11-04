В Саратове будут судить мошенника за обман более 70 пенсионеров
Перед судом в Саратове предстанет 28-летний житель Архангельской области по обвинению в участии в преступном сообществе, которое подозревается в обмане более 70 пенсионеров на общую сумму свыше 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области 3 ноября.
«По версии следствия, в период с 25 ноября 2019 по 14 мая 2021 года участник преступного сообщества под предлогом оказания юридической помощи вводил в заблуждение жителей Архангельской области. Он сообщал им ложную информацию о том, что за определенную сумму может оказать помощь в увеличении пенсионных выплат, получении денежной компенсации за аварийное жилье и по другим вопросам», — говорится в публикации.
Правоохранители отметили, что фактически оказывать юридические услуги обвиняемый не намеревался и «добиться обещанных результатов не мог в силу закона».
Уточняется, что сложная структура подразделений преступного сообщества состояла из восьми человек, они работали на территории различных субъектов. В Саратовской области находились так называемые руководители, а также в регион поступали все денежные средства, полученные преступным путем.
С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а в отношении других членов преступного сообщества расследование уголовного дела продолжается.
4 октября полицейские в Московской области задержали женщину, которая похитила у пенсионерки свыше 1 млн рублей во время обряда «снятия порчи». Так, «целительница» собрала купюры, провела обряд, затем завернула их в салфетку и положила в спальне, попросив пенсионерку не разворачивать сверток до утра.