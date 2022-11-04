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Американский авианосец USS George Bush зашел в порт Хорватии

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Фото: Global Look Press/Rob Arnold
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Американский авианосец USS George Bush зашел в хорватский порт города Сплит. Об этом сообщили в пресс-службе 6-го оперативного флота США в четверг, 3 ноября.

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Как отмечается, визит в порт позволит укрепить партнерство между США и Хорватией. К тому же американские моряки смогут познакомиться с хорватской культурой.

Отмечается, что авианосец прибыл в рамках регулярного запланированного посещения порта.

«Корабли ВМС США часто останавливаются в Хорватии для проведения операций по техническому обслуживанию и взаимной безопасности. Хорватия является центром сотрудничества ВМС США, а портовый город Риека с 2011 года получает экономическую выгоду от более чем миллиарда кун в контрактных услугах», — говорится в публикации.

31 октября сообщалось, что еще одна авианосная ударная группа США во главе с авианосцем Gerald R. Ford придет в Европу в середине ноября. Отмечается, что изначально авианосец планировал пришвартоваться в порту британского Портсмута на юге Англии. Однако из-за слишком большого размера судна было принято решение бросить якорь на близлежащей стоянке Спитхед.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин 31 октября прокомментировал «Известиям» данную новость. По его мнению, это накачка и демонстрация мускулов, а также моральное давление на Россию.

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