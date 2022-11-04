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Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве после праздников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На следующей неделе жителей Москвы ожидает небольшое повышение температуры на 2-3 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 3 ноября.

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Так, днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов, а ночью температура упадет до нулевой отметки.

Кроме того, к столице и центру европейской России приближается область высокого давления, которым погода будет определяться в течение трех дней.

«И в пятницу, и в субботу существенных осадков не ожидается. В отдельных районах возможны совсем небольшие осадки, до одного миллиметра. Будет солнышко, сильного ветра также не ожидается. В воскресенье через Москву будет проходить ось гребня высокого давления, небо будет ясное. Погода будет вполне однородная по температурному режиму: ночью 0...-5 градусов, днем 0…+5 градусов», — сказал он в беседе с НСН.

Вильфанд добавил, что такая погода соответствуют усредненным данным за последние 30 лет.

Накануне, 3 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал комфортную погоду в столичном регионе на предстоящих выходных. При этом он указал, что рассчитывать на солнечную и теплую погоду не стоит, а в отдельных районах города и по области возможен снег.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил, что в ноябре погода в Московском регионе ожидается близкой к норме. Период предзимья, в котором сейчас находится Россия, продлится до середины декабря, указал метеоролог.

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