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Командир отряда «Крым» описал неадекватное поведение диверсантов ВСУ

Командир из отряда «Крым»: ВСУ идут на задания под воздействием препаратов
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Фото: Соцсети
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Поведение участников диверсионно-разведывательных групп Украины в Запорожской области далеко от адекватного и больше напоминает набор нелогичных действий людей под воздействием наркотических препаратов, рассказал 4 ноября командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым».

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«Беспилотник видит группу, выходящую из лесополосы, ее накрывают артиллерией, они (украинские военные. — Ред.) там врассыпную, и вечером эта же группа, которая осталась в живых в лесополосе, опять пытается прорваться, и опять ее накрывают», — описал ситуацию в беседе с «РИА Новости» военный с позывным Бонд.

По его словам, после обнаружения противника квадрат берется под контроль, днем используются беспилотники, ночью — приборы ночного видения и тепловизоры. Но это будто бы не останавливает диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бонд уверяет, что с фармацевтикой у украинских формирований всё хорошо, поэтому днем они буквально прут напролом.

«Видимо, под какими-то препаратами… Или их там командование так подталкивает на выполнение задач. Не может адекватный человек, который переживает за свою жизнь, такие шаги делать», — подчеркнул командир отряда.

О том, что половина военнослужащих в ряде частей запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» принимали наркотики, 19 октября рассказывал пленный Ренат Алиев. Он добавил, что наркотики в полк поставлял украинский военнослужащий. В случае если запрещенные средства заканчивались, боевики употребляли кетамин из аптечек.

В августе российские военные обнаружили медицинские препараты наркотического действия на позициях, оставленных Вооруженными силами Украины, о чем сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он отметил, что таблетки первитина, производного амфетамина, в период с 1943 по 1945 год выдавались военнослужащим фашисткой Германии для снижения психоэмоциональной нагрузки. Препарат также массово применялся ВС США в ходе корейской и вьетнамской войн.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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