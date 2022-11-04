Авария с участием шести машин произошла на Щелковском шоссе в Москве

На Щелковском шоссе Москвы в сторону области в районе дома 54 столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале в пятницу, 4 ноября.

«На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — говорится в публикации.

На месте перекрыты две полосы из трех, но на данный момент движение не затруднено.

2 ноября в центре Москвы на улице 1905 года произошло ДТП, в результате которого грузовик, за рулем которого был гражданин Белоруссии, врезался в такси и смял его об автобус. Погибли два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка. Они скончались на месте от полученных травм.