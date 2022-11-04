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МАГАТЭ не выявило незаявленных ядерной деятельности или материалов на объектах на Украине

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Проверку трех объектов на территории Украины завершили инспекторы МАГАТЭ после информации о «грязной бомбе» и запроса Киева посетить страну. Агентство не выявило незаявленной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе организации в четверг, 3 ноября.

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«Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы имеем до сих пор, не показала никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы как можно скорее сообщим о результатах отбора проб окружающей среды», — говорится в заявлении.

Добавляется, что инспекторы МАГАТЭ оценивают ситуацию подобным образом на основе предоставленной Украиной информации. Эксперты провели все запланированные действия для проверки на объектах в Киеве, Желтых Водах и Днепропетровске.

Анализы результатов проб с объектов окружающей среды будут проведены в лабораториях МАГАТЭ. Отмечается, что данные пробы могут предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами.

О планах Украины применить маломощный ядерный боеприпас (грязную бомбу) стало известно 23 октября. Так Киев мог бы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что Россия разберется до конца в вопросе подготовки Киевом «грязной бомбы», так как у Москвы «есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации».

Также министр обороны России провел телефонные переговоры с главами военных ведомств четырех стран — Великобритании, Турции, Франции и США. В ходе разговора Шойгу заявил, что Киев готовит возможную провокацию с применением «грязной бомбы».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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