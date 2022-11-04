Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в нескольких регионах
Происшествия
Украинские боевики выпустили ночью три ракеты HIMARS по Алчевску в ЛНР
Армия
Российские истребители Су-30 и Су-35 уничтожили украинский самолет
Общество
Власти Херсонской области сообщили о подготовке ВСУ к наступлению на регион
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о восстановлении внешнего энергоснабжения на ЗАЭС
Армия
Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили закрытые огневые позиции украинской артиллерии
Мир
WP сообщила о призыве администрации Байдена к Зеленскому инициировать переговоры с РФ
Мир
Подполковник НМ ДНР рассказал о подавляющем числе иностранцев в рядах ВСУ
Армия
Старший прапорщик Корсунов под минометным обстрелом спас 12 раненых сослуживцев
Общество
Из Херсонской области перевезут 400 пациентов гериатрических пансионатов
Туризм
Составлен рейтинг самых дорогих авиа- и ж/д билетов на ноябрьские выходные
Мир
Пловчиха из США установила новый мировой рекорд на 800 м вольным стилем
Сюжет:

Военнослужащие ЗВО на передовой получили госнаграды за выполнение боевых задач

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), отличившихся в ходе проведения специальной военной операции (СВО), наградили за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность. Орден Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», медали «За спасение погибавших» и медаль Жукова вручил на передовой заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Владимир Луговой.

Подтянулись резервы: Минобороны завершило мобилизацию 300 тыс. человек
Владимир Путин заявил, что надо внести коррективы в строительство Вооруженных сил

«Непосредственные командиры представили вас как отличившихся военнослужащих за мужество, героизм, смелость при ведении боевых действий. <...> Гордо и достойно носите эти награды, уверен, вами будут гордиться ваши земляки, жены, родители. И вы еще лучше, с еще большими мужеством и отвагой продолжите выполнение боевых задач. Спасибо вам за ваш боевой подвиг», — сказал на церемонии вручения Луговой 4 ноября.

Награжденный командир взвода Александр рассказал, что при зачистке территории он с сослуживцами обнаружили раненного противника, офицера «Кракена». Он умолял его не трогать и не убивать, на что российские военные поделились с ним водой и сигаретами, доставив в пункт командования войсками.

«Много чего бывало, всего не упомнишь. Там конкретно меняются ценности жизни. Понимаешь, что для счастья много не нужно. Настрой в моем подразделении боевой, а теперь командир с наградой приедет — еще лучше станет», — поделился он.

Командир мотострелковой роты Андрей рассказал, что силами вверенного подразделения он с товарищами по оружию отразили две атаки противника с превосходящими силами и бронетехникой. В результате двух боев было уничтожено пять БПМ, около 50 нацистов, один из них был взят в плен.

«Моя задача была — не допустить прорыва в населенный пункт. Личный состав — хорошо подготовленный, все имеют боевой опыт и настроены оптимистично», — добавил командир роты.

Командиру расчета реактивно-артиллерийской батареи Вадиму была поставлена задача выдвинуться в обозначенный район, нанести реактивный удар.

«После получения цели за семь минут батарея отработала и ушла в безопасный район. Настрой хороший у нас, уже как семья здесь, каждый понимает, для чего он здесь. Все уже специалисты, знают свое дело, победа будет за нами», — сказал Вадим.

После награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач, уточнили в Минобороны РФ.

30 октября Министерство обороны показало вручение государственных наград за мужество и героизм на специальной военной операции служащим одного из соединений инженерных войск Южного военного округа (ЮВО). Церемония проходила в боевой обстановке.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск вручать награды отличившимся бойцам в зоне специальной операции от имени президента. Вручение этих наград предписано «осуществлять в районах боевых действий».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022