Военнослужащие ЗВО на передовой получили госнаграды за выполнение боевых задач

Военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), отличившихся в ходе проведения специальной военной операции (СВО), наградили за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность. Орден Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», медали «За спасение погибавших» и медаль Жукова вручил на передовой заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Владимир Луговой.

«Непосредственные командиры представили вас как отличившихся военнослужащих за мужество, героизм, смелость при ведении боевых действий. <...> Гордо и достойно носите эти награды, уверен, вами будут гордиться ваши земляки, жены, родители. И вы еще лучше, с еще большими мужеством и отвагой продолжите выполнение боевых задач. Спасибо вам за ваш боевой подвиг», — сказал на церемонии вручения Луговой 4 ноября.

Награжденный командир взвода Александр рассказал, что при зачистке территории он с сослуживцами обнаружили раненного противника, офицера «Кракена». Он умолял его не трогать и не убивать, на что российские военные поделились с ним водой и сигаретами, доставив в пункт командования войсками.

«Много чего бывало, всего не упомнишь. Там конкретно меняются ценности жизни. Понимаешь, что для счастья много не нужно. Настрой в моем подразделении боевой, а теперь командир с наградой приедет — еще лучше станет», — поделился он.

Командир мотострелковой роты Андрей рассказал, что силами вверенного подразделения он с товарищами по оружию отразили две атаки противника с превосходящими силами и бронетехникой. В результате двух боев было уничтожено пять БПМ, около 50 нацистов, один из них был взят в плен.

«Моя задача была — не допустить прорыва в населенный пункт. Личный состав — хорошо подготовленный, все имеют боевой опыт и настроены оптимистично», — добавил командир роты.

Командиру расчета реактивно-артиллерийской батареи Вадиму была поставлена задача выдвинуться в обозначенный район, нанести реактивный удар.

«После получения цели за семь минут батарея отработала и ушла в безопасный район. Настрой хороший у нас, уже как семья здесь, каждый понимает, для чего он здесь. Все уже специалисты, знают свое дело, победа будет за нами», — сказал Вадим.

После награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для дальнейшего выполнения поставленных задач, уточнили в Минобороны РФ.

30 октября Министерство обороны показало вручение государственных наград за мужество и героизм на специальной военной операции служащим одного из соединений инженерных войск Южного военного округа (ЮВО). Церемония проходила в боевой обстановке.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск вручать награды отличившимся бойцам в зоне специальной операции от имени президента. Вручение этих наград предписано «осуществлять в районах боевых действий».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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