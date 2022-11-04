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Мир
Болсонару отказался участвовать в саммите G20

Болсонару отказался участвовать в саммите G20

Metropoles: бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не будет участвовать в саммите G20
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ton Molina
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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару решил отказаться от участия в саммите «группы двадцати» (G20) в Индонезии после поражения на выборах. Об этом сообщило издание Metropoles.

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«Президент Жаир Болсонару принял решение отменить свое участие в саммите G20, который пройдет с 15 по 16 число текущего месяца на Бали, Индонезия», — сказано в публикации.

Как уточняет Metropoles, Болсонару отказался участвовать в саммите после поражения на президентских выборах, по итогам которых новым президентом Бразилии стал Луис Инасиу Лула да Силва.

Представлять Бразилию на саммите G20 теперь будет министр иностранных дел страны Карлос Франса.

Ранее, 2 ноября, Болсонару воздержался от комментариев по теме результатов президентских выборов в своей первой речи после поражения во втором туре голосования. Говоря о демонстрациях на улицах Бразилии в его поддержку, он назвал народные выступления результатом возмущения и чувства несправедливости людей из-за того, как проходили выборы.

Выборы главы государства прошли в Бразилии 31 октября. По итогам подсчета 99,01% победил Луис Инасиу Лула да Силва. За него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек.

МИД РФ в тот день заявил, что Москва рассчитывает на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, в том числе в рамках взаимодействия в ООН, БРИКС и G20. В ведомстве подчеркнули, что высоко ценят роль Бразилии в международных делах, а также ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и «формированию демократического, полицентричного мироустройства».

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