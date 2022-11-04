Reuters: G7 и Австралия договорились ввести ценовой потолок на российскую нефть

Страны «Большой семерки» (куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть. Об этом 3 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации издания, ценовой потолок планируют согласовать до конца ноября. Отмечается, что цену будут регулярно пересматривать. Страны рассчитывают, что это повысит стабильность рынка и сможет уменьшить нагрузку на его участников.

Об ориентировочной цене на сырье из России не сообщается.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран G7 договорились 2 сентября. Предельная стоимость черного золота из РФ будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.

При этом президент России Владимир Путин сообщил 7 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что в случае введения ограничения цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

27 октября Bloomberg сообщил, что США намерены добиваться введения потолка цен на нефть РФ на уровне $60 за баррель. Вашингтон пойдет на это, чтобы сохранить российское топливо на мировом рынке.

6 октября ЕС принял восьмой пакет санкций против России, в который вошел запрет перевозок нефти из РФ по морю по цене выше установленного предела с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

Страны Запада столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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