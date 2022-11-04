Bloomberg: ЕС изучает возможность применения активов ЦБ России для восстановления Украины

В Европейском союзе (ЕС) планируют изучить возможность использования активов Центробанка России для восстановления Украины. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский Союз изучает возможность использования замороженных миллиардов евро из активов Центрального банка Российской Федерации для помощи в восстановлении Украины», — сказано в публикации агентства.

Под активами ЦБ РФ имеются в виду резервы Центробанка, замороженные Евросоюзом и США на фоне проведения спецоперации России по защите Донбасса, на общую сумму в $300 млрд.

Bloomberg уточняет, что на данный момент обсуждение применения активов находится на начальном этапе. По данным источника агентства, экспертам по правовым вопросам уже поручили изучить возможные способы реализации этой инициативы.

Авторы материала добавили, что правительство Украины в течение нескольких месяцев призывало западные страны перевести замороженные российские активы на украинские счета «в качестве компенсации».

Инициатором обсуждения данного вопроса выступила глава Еврокомиссии (ЕК) ЕС Урсула фон дер Ляйен. Идея обсуждалась с США, но пока неясно, предпримет ли администрация президента США Джо Байдена шаги по изъятию российских резервов в долларах, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 31 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит отстаивать свои права и интересы в вопросе использования замороженных российских золотовалютных резервов для Украины. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что речь идет о международном акте воровства.

Двумя днями ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что замороженные российские резервы объемом €300 млрд можно сохранять в качестве гарантии участия России в восстановлении Украины. По его словам, в рамках санкций в ЕС «было заморожено имущество 90 человек, свыше €17 млрд в семи государствах, 2,2 млрд из них — в Германии».

25 октября Урсула фон дер Ляйен назвала целью Евросоюза конфискацию российских активов, а не их заморозку. Она добавила, что ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 20 октября заявил, что Запад фактически украл российские валютные резервы. Он добавил, что недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб российской промышленности, финансовой системе и запугать деловое сообщество, вводя все новые пакеты санкций.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что коллективный Запад объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют, приняв решение о заморозке российских резервов.