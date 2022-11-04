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Источник сообщил о работе Турции и ООН над гарантиями экспорта агропродукции РФ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вопросы логистики и страховки в гарантиях экспорта российской аграрной продукции находятся в повестке Турции и ООН. Об этом 4 ноября сообщил источник «РИА Новости».

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«Да, обсуждается, ведется работа по логистике и страховке», — ответил собеседник агентства на вопрос о текущей работе над гарантиями.

Днем ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Россия получила от Украины гарантии безопасности для зернового коридора, добилась желаемого результата, после чего возобновила участие в зерновой сделке. По словам Калына, Анкара сыграла большую роль в возвращении Москвы к участию в соглашении.

Тогда же Россия возобновила работу в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле. Также российская делегация возобновила инспекцию судов, следующих в порты Украины и в обратном направлении.

Накануне, 2 ноября, о возобновлении участия России в черноморской зерновой сделке заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке.

Минобороны РФ 29 октября заявило о приостановке участия России в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В ведомстве уточнили, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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