Некоторые значительные для западной политики, бизнеса и медиа лица не страшатся выступать против антироссийского фронта. Среди них — бизнесмен Илон Маск, бизнесмен и политик Дональд Трамп, тележурналист Fox News Такер Карлсон, политики Сильвио Берлускони и Герхард Шредер, пишет 3 ноября обозреватель Business Insider (BI) Келси Вламис.

Келси отмечает, что все пятеро в определенный момент подвергались общественной критике за то, что посмели не осуждать Россию, как это принято на Западе, а то и поддержать по некоторым позициям.

Маска за твиты о спецоперации РФ и Украине называли «посланником Кремля», «почтовым голубем» российских властей. Бизнесмену даже пришлось опровергать сообщение журнала Vice о том, что он якобы провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным об Украине.

Эксперт по иностранным делам в России, которая работала в Белом доме при 45-м президенте США Дональде Трампе, Фиона Хилл сказала, что Маск своими твитами «передает послание Путину».

Бывший президент Дональд Трамп хвастался своими близкими отношениями с Путиным, и они несколько раз встречались во время президентства первого.

Трамп часто описывает российского лидера в лестных выражениях, что в значительной степени осталось неизменным после того, как Россия начала спецоперацию. В то время как большая часть мира осуждала ее за это, Трамп назвал решение «гениальным» и «толковым», пишет обозреватель портала.

Трамп также настаивал на заключении мирного соглашения между Украиной и Россией после того, как Путин допустил применение ядерного оружия в ответ на выпады против страны и ее безопасности. 18 октября Трамп призвал поддерживать с РФ хорошие отношения, поскольку страна обладает большим количеством ядерного оружия.

Телеведущий Fox News Такер Карлсон часто делился цитатами российского президента в прямом эфире своего телешоу, одного из самых популярных на кабельном ТВ. В конце февраля Карлсон посвятил 15-минутный фрагмент разговору о том, что США не должны беспокоиться о российско-украинском конфликте.

Он пояснил, что американское вмешательство связано не с защитой Украины, а с желанием демократов поддерживать антироссийские настроения в обществе и тем, что НАТО не выгодно существование России.

«Одна-единственная цель НАТО — сдержать развитие России», — заявил тогда Такер.

Карлсон в разные моменты защищал позицию РФ и даже утверждал, что США стоят за аварией на трубопроводах «Северный поток». Он также заявлял, что помощь Украине Америка оказывает только ради реализации внутриполитических амбиций демократов.

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не раз критиковали за чрезмерное дружелюбие с российским лидером, пророссийскую позицию и якобы тайный сговор с российскими энергетическими компаниями.

21 октября слова Берлускони о том, что президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал спецоперацию России в своей стране, вызвали в Италии политический скандал. Как писала The Guardian, речь идет о словах экс-премьера, запись которых опубликовало агентство La Presse.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер также подвергся критике за глубокие связи, которые он установил с Россией и Путиным. Через три недели после ухода с поста в 2005 году он стал главой совета акционеров трубопроводной компании Nord Stream, которая поставляет российский природный газ в ФРГ и которую он поддерживал, пребывая на политическом посту.

В августе сообщалось, Шредер подал в суд на бундестаг (парламент ФРГ) с требованием вернуть частично отозванные привилегии. Тогда же ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил «Известиям», что против Шредера ведется многолетняя клеветническая кампания.

Он указал на ангажированность подобных действий, которые носят ярко выраженный антироссийский характер, поскольку Шредер в том числе выступает со здравой позицией за сохранение партнерских взаимовыгодных отношений РФ с ФРГ.