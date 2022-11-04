Западным странам придется договариваться с Россией, когда в Европе экономическая ситуация станет хуже, а в США столкнутся с рецессией. Об этом сообщила газета The Guardian в четверг, 3 ноября.

«Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя», — говорится в статье.

Авторы считают, что необходимы конструктивные дискуссии о дипломатических решениях, так как «однажды они понадобятся».

Издание отмечает, что сокращение экспорта российских энергоносителей привело к экономичесскому кризису в Европе. Так, Германия, которая считается крупнейшей экономикой Евросоюза, мобилизовала $200 млрд, чтобы помочь потребителям и предприятиям, пострадавшим от высоких цен на энергоносители.

В октябре инфляция в еврозоне достигла 10,7%, что является рекордно высоким показателем. В странах Балтии этот показатель превысил 22% из-за повышения цен на топливо и продовольствие.

Как сообщалось в октябре, рецессия может наступить в США уже в следующие 12 месяцев. Эксперты сходятся во мнении, что вероятность данного исхода составляет 63%, хотя этот показатель не превышал 50% с июля 2020 года.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

В апреле российский лидер Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по Западу. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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