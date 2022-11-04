Жена вернувшегося российского военнопленного рассказала об ожидании супруга

Супруга одного из освобожденных российских военнопленных рассказала, что верила в освобождение мужа, но не могла предположить, что он вернется так скоро. С семьей пообщался корреспондент «Известий» Олег Барышев, узнав, как проходил процесс возвращения из плена.

«Со мной связались через Telegram и сказали, что муж в плену. В голосовых сообщениях он подтвердил это. Он со мной держал связь. Мог звонить раз в неделю, раз в две недели. Потом его две-три недели отправили на запад в лагерь для военнопленных», — рассказала журналистам Юлия Краснова.

Девушка добавила, что верила всем сердцем в возвращение супруга на Родину, но не ожидала, что это случится так скоро, ведь окружающие посоветовали набраться терпения и ждать, сколько понадобится.

Освобожденных из плена российских военных, в числе которых был муж Юлии Павел, после приземления самолета в Чкаловском ожидали их родные и журналисты. После трогательной встречи с супругой Павел поделился, что пробыл в плену три месяца и никому не пожелал бы оказаться там.

«Три месяца. Эти три месяца были для меня просто адом. Никому не желаю такое повторить. Самое страшное было разлука с близкими: маленьким сыном, женой, родителями», — поделился военнослужащий.

О том, что в результате переговоров с территории Украины были возвращены 107 российских военнослужащих, стало известно 3 ноября. Минобороны России сообщало, что всех освобожденных доставят в Москву для того чтобы предоставить необходимые лечение и реабилитацию. В министерстве также подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается и необходимая психологическая помощь.

Ранее, 29 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в условиях плена. Самолетами Воздушно-космических сил они были доставлены в столицу на лечение и реабилитацию.

Специальная операция России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».