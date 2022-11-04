Реклама
Прямой эфир
Армия
Капитан Темирбеков со взводом сутками сдерживали противника перед нашей контратакой
Общество
В России празднуют День народного единства
Общество
У выбросившего в море дельфинов владельца дельфинария изъяли морских котиков
Мир
Армия Израиля сообщила о перехвате ПВО выпущенной из сектора Газа ракеты
Экономика
Reuters сообщило о договоренности стран G7 и Австралии о фиксированной цене на нефть РФ
Мир
Немецкая энергокомпания Uniper понесла убытки на €40 млрд без российского газа
Армия
Самолет с российскими пленными приземлился в Чкаловском
Мир
Антонов назвал возвращение максимального числа заключенных в США приоритетом РФ
Политика
Косачев назвал попытки НАТО говорить от имени участников альянса взрывоопасными
Происшествия
Украинские войска выпустили за час семь снарядов натовского калибра по ДНР
Происшествия
Четыре человека пострадали в Орловской области при столкновении иномарки с деревом
Мир
Антонов назвал разрыв связей Европы и РФ целью диверсии на «Северных потоках»
Сюжет:

Синоптики предупредили москвичей о небольшом выпадении снега 4 ноября

Гидрометцентр РФ: небольшой снег, гололедица по области и до 2 градусов мороза ожидают москвичей 4 ноября
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода с прояснениями, по области местами небольшой снег, гололедица и до 2 градусов ниже нуля ожидают жителей Московского региона в пятницу, 4 ноября. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Комиссар мигрень: почему осенью болит голова
Врачи рассказали, какие недуги обостряются в межсезонье

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 2 градусов мороза до нулевой отметки, ночью ожидается понижение до -2 градусов.

По области синоптики обещают от -3 до 2 градусов выше нуля в дневное время суток и до -4 градусов — в ночное.

Ожидается ветер северного направления со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Накануне, 3 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал комфортную погоду в столичном регионе на предстоящих выходных. При этом он указал, что рассчитывать на солнечную и теплую погоду не стоит, а в отдельных районах города и по области возможен снег.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил, что в ноябре погода в Московском регионе ожидается близкой к норме. Период предзимья, в котором сейчас находится Россия, продлится до середины декабря, указал метеоролог.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022