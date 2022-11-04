Синоптики предупредили москвичей о небольшом выпадении снега 4 ноября

Облачная погода с прояснениями, по области местами небольшой снег, гололедица и до 2 градусов ниже нуля ожидают жителей Московского региона в пятницу, 4 ноября. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 2 градусов мороза до нулевой отметки, ночью ожидается понижение до -2 градусов.

По области синоптики обещают от -3 до 2 градусов выше нуля в дневное время суток и до -4 градусов — в ночное.

Ожидается ветер северного направления со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Накануне, 3 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал комфортную погоду в столичном регионе на предстоящих выходных. При этом он указал, что рассчитывать на солнечную и теплую погоду не стоит, а в отдельных районах города и по области возможен снег.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил, что в ноябре погода в Московском регионе ожидается близкой к норме. Период предзимья, в котором сейчас находится Россия, продлится до середины декабря, указал метеоролог.