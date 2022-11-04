Четыре человека пострадали при ДТП в Ингушетии
В результате столкновения двух автомобилей в Ингушетии пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону в четверг, 3 ноября.
«В 20:34 поступило сообщение о том, что по автодороге Зязиков Юрт – Новый Редант произошло ДТП. По прибытии на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что столкнулись два автомобиля: марки Toyota Camry и «Газель», — говорится в заявлении.
Пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее этим же днем два человека пострадали в результате аварии, которая произошла в Зубцовском районе Тверской области. В результате столкновения травмы получил водитель Toyota и его пассажирка.