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Четыре человека пострадали при ДТП в Ингушетии

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Фото: Управление МЧС РФ по Республике Ингушетия
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В результате столкновения двух автомобилей в Ингушетии пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону в четверг, 3 ноября.

«В 20:34 поступило сообщение о том, что по автодороге Зязиков Юрт – Новый Редант произошло ДТП. По прибытии на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что столкнулись два автомобиля: марки Toyota Camry и «Газель», — говорится в заявлении.

Пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее этим же днем два человека пострадали в результате аварии, которая произошла в Зубцовском районе Тверской области. В результате столкновения травмы получил водитель Toyota и его пассажирка.

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