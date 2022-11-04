Минобороны подтвердило, что из украинского плена после переговоров вернулись 107 военных

С территории Украины по итогу переговоров были возвращены 107 российских военнослужащих. Соответствующую информацию в четверг, 3 ноября, подтвердило российское Министерство обороны.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского ведомства.

Отмечается, что военным будет оказана психологическая помощь. Как рассказали сами возвращенные, они счастливы оказаться на Родине и первым делом хотят поговорить с родными.

Следующим днем, 4 ноября, самолет с пленными приземлился на аэродроме Чкаловский в Московской области. Представленные кадры появились в распоряжении «Известий».

До этого, 29 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность в условиях плена. Самолетами Воздушно-космических сил они были доставлены в столицу на лечение и реабилитацию.