МАГАТЭ не выявило незаявленных ядерной деятельности или материалов на объектах на Украине

Ядерная деятельность или материалы на были выявлены на территории Украины. К такому заключению в четверг, 3 ноября, пришли инспекторы МАГАТЭ по итогу проверки трех украинских объектов.

Соответствующие мероприятия были проведены специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после запроса киевских властей и информации о «грязной» бомбе. Как указал глава организации Рафаэль Гросси, в перспективе агентство и дальше готово проводить подобные проверки.

«Инспекторы МАГАТЭ провели проверку деятельности на месте на трех объектах на Украине по запросу украинского правительства. Не обнаружили незаявленных ядерной деятельности или материалов», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте организации.

О планах Украины применить маломощный ядерный боеприпас (грязную бомбу) стало известно 23 октября. Так Киев мог бы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что Россия разберется до конца в вопросе подготовки Киевом «грязной бомбы», так как у Москвы «есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации».