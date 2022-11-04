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«Москвариум» выразил готовность принять спасенных в Севастополе дельфинов

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Фото: РЕН ТВ
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«Москвариум» готов принять севастопольских дельфинов, которых выбросили в море после, если они будут в удовлетворительном для транспортировки состоянии и их перевозка будет необходима, сообщили в его пресс-службе 3 ноября.

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«Москвариум» готов принять дельфинов при условии того, что их состояние будет удовлетворительным для транспортировки, но только если это действительно будет необходимо. Также мы готовы отправить своих специалистов при первой же необходимости», — приводит слова представителя пресс-службы столичного океанариума ТАСС.

Как отметила руководитель ветеринарной службы «Москвариума» и волонтер Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Ирина Суворова, в сложившейся ситуации необходимо принимать срочные меры, так как у выпущенных в море дельфинов практически нет шансов на выживание.

«Для животных, проживших продолжительное время в искусственных условиях, человек не является источником опасности, как для их диких сородичей. Животное доверяет людям, подплывает к ним за пищей. Те, в свою очередь, могут нанести дельфину вред по незнанию или по злому умыслу. Такие случаи, к сожалению, бывают», — сказала она.

Еще одним фактором угрозы для жизни и здоровья животных является время года: внезапно попав в воду с низкой температурой дельфины могут серьезно заболеть и погибнуть, уточнила специалист.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 3 ноября сообщал о спасательной операции для живших долгое время в неволе дельфинов, которых выбросили в море директор дельфинария и привлеченные им люди.

По словам тренеров, которые работали с животными, о намерении директора они не знали и шокированы произошедшим. По их словам, инцидент произошел вечером, когда все работники дельфинария уже ушли домой.

Когда «Известиям» удалось спросить директора дельфинария «Флиппер» Владимира Калниболотского, почему он выпустил дельфинов в море, тот заявил о «коммерческой составляющей» и тщательном расчете.

О преступлении полиции рассказал очевидец, который вечером 2 ноября увидел, как на пляже в районе парка Победы в Севастополе неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Сотрудники полиции предварительно установили, что директор одного из дельфинариев выбросил в Черное море четырех дельфинов, которые занесены в Красную книгу России.

По словам экспертов, если дельфинов не найти, то они погибнут в открытом море, так как больше 10 лет жили в других условиях. Однако, скорее всего, это обстоятельство не даст им уплыть далеко от берега.

По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

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