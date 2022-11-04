Украинские войска выпустили за час семь снарядов натовского калибра по ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за час выпустили по поселку городского типа (ПГТ) Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) семь снарядов натовского калибра, сообщило вечером 3 ноября представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:10 населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22:05 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — указано в Telegram-канале ведомства.

ПГТ Пантелеймоновка находится в 38 км от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки, которую украинские националисты также активно обстреливали в четверг, 3 ноября. За 10 минут они обстреляли Горловку ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также снарядами 155-миллиметрового натовского калибра.

Ранее, 30 октября, украинские войска выпустили 17 снарядов по городам ДНР, в результате чего 3,5 тыс. жителей поселка Никитовского района Горловки остались без электроснабжения. Было обесточено 13 котельных, две школы и детский сад. Сообщалось, что почти все удары были произведены ракетами калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО.

Специальная операция России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск. По итогам сентябрьского референдума ДНР вошла в состав России.

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