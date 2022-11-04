Великобритания введет запрет на услуги по транспортировке нефти из РФ
В Великобритании 5 декабря вступит в силу запрет на оказание услуг по транспортировке нефти из России за исключением случаев, когда нефть приобретается по максимальной цене, установленной западными странами. Об этом 3 ноября заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант.
«Мы запретили импорт российской нефти в Великобритании и движемся с хорошей скоростью в направлении того, чтобы добиться окончательного отказа от нее», — передает слова Ханта агентство Reuters.
Запрет будет распространяться на услуги, которые оказывают британские компании, в том числе услуги страхования, посредничества и перевозки нефти.
Он добавил, что такая мера позволит оказать дополнительное давление на РФ и ее бюджет, ограничив таким образом возможности России в проведении специальной операции по защите Донбасса.
Ранее, 28 октября, в МИД Великобритании сообщили, что кабинет министров Соединенного Королевства запретит импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) с 1 января 2023 года. В ведомстве также заявили, что поддерживают страны, которые решили снизить зависимость от российского газа.
В августе стало известно, что Великобритания начала импортировать СПГ из Австралии на фоне энергетического кризиса в Европе. Отмечается, что Австралия не поставляла СПГ в Европу с 2016 года.
Президент России Владимир Путин 13 апреля рассказал, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной и от части энергоносителей из РФ нанес удар по экономике стран, где растет инфляция.