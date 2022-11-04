Реклама
Прямой эфир
Общество
В России могут смягчить условия получения лицензии на торговлю алкоголем в селе
Мир
Великобритания введет запрет на услуги по транспортировке нефти из РФ
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом выпадении снега 4 ноября
Общество
«Москвариум» выразил готовность принять спасенных в Севастополе дельфинов
Мир
В Греции ввели 90-процентный налог на сверхдоходы энергокомпаний
Мир
Эрдоган в разговоре с Гутерришем высказался о необходимости продления зерновой сделки
Армия
Самолет с российскими пленными приземлился в Чкаловском
Мир
Антонов назвал возвращение максимального числа заключенных в США приоритетом РФ
Политика
Косачев назвал попытки НАТО говорить от имени участников альянса взрывоопасными
Происшествия
Украинские войска выпустили за час семь снарядов натовского калибра по ДНР
Происшествия
Четыре человека пострадали в Орловской области при столкновении иномарки с деревом
Мир
Антонов назвал разрыв связей Европы и РФ целью диверсии на «Северных потоках»
Сюжет:

Великобритания введет запрет на услуги по транспортировке нефти из РФ

Министр финансов Великобритании Хант: запрет на услуги по транспортировке нефти из России будет введен 5 декабря
0
Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Reinhardt
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании 5 декабря вступит в силу запрет на оказание услуг по транспортировке нефти из России за исключением случаев, когда нефть приобретается по максимальной цене, установленной западными странами. Об этом 3 ноября заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант.

Упрямо по курсу: почему страны ЕС готовы вредить себе
Власти продолжают вводить санкции, несмотря на серьезный ущерб для своих граждан

«Мы запретили импорт российской нефти в Великобритании и движемся с хорошей скоростью в направлении того, чтобы добиться окончательного отказа от нее», — передает слова Ханта агентство Reuters.

Запрет будет распространяться на услуги, которые оказывают британские компании, в том числе услуги страхования, посредничества и перевозки нефти.

Он добавил, что такая мера позволит оказать дополнительное давление на РФ и ее бюджет, ограничив таким образом возможности России в проведении специальной операции по защите Донбасса.

Ранее, 28 октября, в МИД Великобритании сообщили, что кабинет министров Соединенного Королевства запретит импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ) с 1 января 2023 года. В ведомстве также заявили, что поддерживают страны, которые решили снизить зависимость от российского газа.

В августе стало известно, что Великобритания начала импортировать СПГ из Австралии на фоне энергетического кризиса в Европе. Отмечается, что Австралия не поставляла СПГ в Европу с 2016 года.

Президент России Владимир Путин 13 апреля рассказал, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной и от части энергоносителей из РФ нанес удар по экономике стран, где растет инфляция.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022