Самолет с 107-ю российскими пленными приземлился в Чкаловском под Москвой. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Известий» в пятницу, 4 ноября.

Накануне, 3 ноября, в результате переговоров с территории Украины были возвращены 107 российских военнослужащих. В Москве военным окажут необходимое лечение и реабилитацию, а также психологическую помощь.

Первым делом возвращенные попросили позвонить родным. Они также поделились, что счастливы вернуться на Родину.

До этого, 29 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность в условиях плена. Самолетами Воздушно-космических сил они были доставлены в столицу на лечение и реабилитацию.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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