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Косачев назвал попытки НАТО говорить от имени участников альянса взрывоопасными

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Политика НАТО становится взрывоопасной не только вовне, но и внутри, так как альянс считает себя вправе говорить от имени своих членов, даже когда их позиции диаметрально расходятся. Такое мнение в четверг, 3 ноября, выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев после высказанной генсеком альянса Йенсом Столтенбергом позиции по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

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«Генсек НАТО считает себя вправе говорить от имени членов альянса (в этом случае — от имени Турции), даже когда позиции этих членов расходятся диаметрально, но НАТО надо переехать одну позицию в пользу другой (в данном случае — Швеции и Финляндии). Ибо это диктуют интересы НАТО, и генсек должен отработать зарплату», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, когда НАТО провозглашает себя «сообществом демократий», начинать нужно с себя и главное — с сути действий.

Ранее в этот день Столтенберг заявил, что процесс присоединения Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу пора завершить, так как эти две страны уже выполнили условия, ранее поставленные Турцией, которые были необходимы для принятия их в НАТО. Также он выразил намерение обсудить данный вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом уже в пятницу.

Однако турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом заявил, что Финляндия и Швеция пока не выполнили все условия Турции для их вступления в НАТО.

В тот же день источники агентства Bloomberg сообщили, что власти Турции, скорее всего, не ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО до конца года или даже до президентских выборов, которые должны пройти в июне. Власти Швеции, по словам источников агентства, сделали недостаточно, чтобы удовлетворить требования Анкары.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. В частности, указывалось, что вступление в блок Финляндии и Швеции обеспечит им большую защищенность, а сам альянс станет сильнее. Однако Турция тогда заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран выполнить ее требования.

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