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Путин назначил единовременную выплату в 195 тыс. рублей контрактникам и мобилизованным

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 3 ноября.

«Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в ВС РФ, <...> иным граждан РФ (иностранным гражданам), которые заключили в период проведения спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей», — говорится в указе.

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Как уточняется, положения документа распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября текущего года — дня, когда российским лидером была объявлена частичная мобилизация.

Исключение составляют военнослужащие из числа курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных организаций высшего образования, которые курируются Министерством обороны.

Еще 19 октября российский лидер подчеркнул, что выплаты мобилизованным должны носить своевременный характер с четким соблюдением размеров денежных объемов. Путин добавил, что Россия гордится гражданами, которые поступили на военную службу и выполняют свой долг по защите отечества.

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