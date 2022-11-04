Реклама
Прямой эфир
Армия
Капитан Темирбеков со взводом сутками сдерживали противника перед нашей контратакой
Общество
В России празднуют День народного единства
Общество
У выбросившего в море дельфинов владельца дельфинария изъяли морских котиков
Мир
Армия Израиля сообщила о перехвате ПВО выпущенной из сектора Газа ракете
Экономика
Анкара назвала долгосрочным сотрудничество с Москвой по газовому хабу
Мир
Турция указала на невыполнение Швецией и Финляндией условий для членства в НАТО
Армия
Статус ветерана боевых действий для добровольцев рассмотрят в Госдуме на следующей неделе
Мир
Лавров прибыл с рабочим визитом в ОАЭ
Мир
Байден и Эрдоган проведут встречу на полях саммита G20
Мир
Маск лишил сотрудников Twitter общекорпоративного выходного дня
Мир
Захарова обвинила Комитет по правам человека ООН в политизированности
Мир
МАГАТЭ провело вторую ротацию находящихся на Запорожской АЭС экспертов
Сюжет:

Капитан Темирбеков со взводом сутками сдерживали противника перед нашей контратакой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командир взвода капитан Тимур Темирбеков с сослуживцами несколько суток под плотным артиллерийским огнем сдерживали натиск противника. Благодаря им удалось остановить наступление националистов и помочь нашим войскам перейти в контрнаступление. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в пятницу, 4 ноября.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

Взвод капитана Темирбекова сдерживал украинских националистов на одном из тактических направлений, когда противник обрушил на бойцов плотный артиллерийский огонь. Капитан грамотно руководил действиями подчиненного артиллерийского подразделения, что позволило уничтожить два артиллерийских взвода гаубиц «Акация», две гаубицы иностранного производства и три минометные секции врага. Потери боевиков составили до 50 человек.

Реактивная артиллерийская батарея под командованием капитана Василия Тодера обороняла один из освобожденных от националистов населенных пунктов, когда боевики выдвинулись на рубеж перехода в атаку, чтобы прорвать оборону.

Обнаружив это, капитан Тодер силами батареи занял выгодные позиции и приступил к обстрелу боевых порядков националистов. Это пресекло попытки радикалов атаковать наши позиции и нанесло им ощутимые потери в живой силе и военной технике. Батарея Тодера уничтожила до 25 человек личного состава и две самоходные артиллерийские установки.

Однако при смене позиции реактивный артиллерийский дивизион попал под артиллерийский обстрел. Капитан Тодер оценил обстановку и умело вывел военную технику и личный состав из-под огня. Так удалось выполнить боевую задачу, сохранить жизни личного состава и боевую технику.

Заместитель командира взвода сержант Вадим Змитревич вместе с подчиненными обеспечивали безопасное перемещение колонны, осуществляющей подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск. Приближаясь к полю боя, колонна подверглась минометному обстрелу противника.

Проявив мужество, Змитревич сумел вывести из-под обстрела личный состав и технику, своевременно доставить боеприпасы подразделениям российских войск. Это позволило продолжить наступление вглубь обороны националистических вооруженных формирований.

Накануне Минобороны рассказало, как гаубичная самоходная артиллерийская батарея под руководством лейтенанта Руслана Шилина вела артиллерийскую поддержку мотострелковых подразделений при обороне одного из населенных пунктов. Противник, наступая превосходящими силами при поддержке боевых машин пехоты и артиллерийского огня, попытался прорвать оборону.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022