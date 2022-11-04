Капитан Темирбеков со взводом сутками сдерживали противника перед нашей контратакой

Командир взвода капитан Тимур Темирбеков с сослуживцами несколько суток под плотным артиллерийским огнем сдерживали натиск противника. Благодаря им удалось остановить наступление националистов и помочь нашим войскам перейти в контрнаступление. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в пятницу, 4 ноября.

Взвод капитана Темирбекова сдерживал украинских националистов на одном из тактических направлений, когда противник обрушил на бойцов плотный артиллерийский огонь. Капитан грамотно руководил действиями подчиненного артиллерийского подразделения, что позволило уничтожить два артиллерийских взвода гаубиц «Акация», две гаубицы иностранного производства и три минометные секции врага. Потери боевиков составили до 50 человек.

Реактивная артиллерийская батарея под командованием капитана Василия Тодера обороняла один из освобожденных от националистов населенных пунктов, когда боевики выдвинулись на рубеж перехода в атаку, чтобы прорвать оборону.

Обнаружив это, капитан Тодер силами батареи занял выгодные позиции и приступил к обстрелу боевых порядков националистов. Это пресекло попытки радикалов атаковать наши позиции и нанесло им ощутимые потери в живой силе и военной технике. Батарея Тодера уничтожила до 25 человек личного состава и две самоходные артиллерийские установки.

Однако при смене позиции реактивный артиллерийский дивизион попал под артиллерийский обстрел. Капитан Тодер оценил обстановку и умело вывел военную технику и личный состав из-под огня. Так удалось выполнить боевую задачу, сохранить жизни личного состава и боевую технику.

Заместитель командира взвода сержант Вадим Змитревич вместе с подчиненными обеспечивали безопасное перемещение колонны, осуществляющей подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск. Приближаясь к полю боя, колонна подверглась минометному обстрелу противника.

Проявив мужество, Змитревич сумел вывести из-под обстрела личный состав и технику, своевременно доставить боеприпасы подразделениям российских войск. Это позволило продолжить наступление вглубь обороны националистических вооруженных формирований.

Накануне Минобороны рассказало, как гаубичная самоходная артиллерийская батарея под руководством лейтенанта Руслана Шилина вела артиллерийскую поддержку мотострелковых подразделений при обороне одного из населенных пунктов. Противник, наступая превосходящими силами при поддержке боевых машин пехоты и артиллерийского огня, попытался прорвать оборону.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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