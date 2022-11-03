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У выбросившего в море дельфинов владельца дельфинария изъяли морских котиков

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Семерых морских котиков изъяли у директора севастопольского дельфинария «Флиппер», который выбросил в море четырех дельфинов, ранее проживавших в неволе. Об операции вечером 3 ноября рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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«В дельфинарии было семь северных морских котиков. После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности. Сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария. После переезда животным будут обеспечены содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков», — написал он в Telegram.

Губернатор добавил, что поиски оставшихся в море дельфинов продолжатся завтра. Предположительно, первых двух утром четверга удалось приманить к берегу. Еще двух попробуют вызвать их тренеры в пятницу утром.

Развожаев ранее в четверг сообщал о спасательной операции для живших долгое время в неволе дельфинов, которых выбросили в море директор дельфинария и привлеченные им люди.

По словам тренеров, которые работали с животными, о намерении директора они не знали и шокированы произошедшим. По их словам, инцидент произошел вечером, когда все работники дельфинария уже ушли домой.

Когда «Известиям» удалось спросить директора дельфинария «Флиппер» Владимира Калниболотского, почему он выпустил дельфинов в море, тот заявил о «коммерческой составляющей» и тщательном расчете.

О преступлении полиции рассказал очевидец, который вечером 2 ноября увидел, как на пляже в районе парка Победы в Севастополе неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Сотрудники полиции предварительно установили, что директор одного из дельфинариев выбросил в Черное море четырех дельфинов, которые занесены в Красную книгу России.

По словам экспертов, если дельфинов не найти, то они погибнут в открытом море, так как больше 10 лет жили в других условиях. Однако, скорее всего, это обстоятельство не даст им уплыть далеко от берега.

По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

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